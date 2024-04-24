كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيّتها 79 شهيدًا و86 مصابًا خلال 24 ساعة".
وعليه، أعلنت الوزارة أنّ "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 34.262 شهيدًا و77.229 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34262 قتيلًا و77229 مصابًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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