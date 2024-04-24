ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة إلى 34262 قتيلًا و77229 مصابًا

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع راح ضحيّتها 79 شهيدًا و86 مصابًا خلال 24 ساعة".

وعليه، أعلنت الوزارة أنّ "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 34.262 شهيدًا و77.229 مصابًا منذ 7 تشرين الأول".