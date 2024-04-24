الاتحاد الاوروبي طالب بتحقيق مستقل بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين بغزة دمّرتهما إسرائيل

دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دمّرتهما القوات الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إنّه "أمر يجبرنا على الدعوة إلى تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى أنه يخلف انطباعا بالفعل بأن انتهاكات قد تكون ارتُكبت لحقوق الإنسان".

وكانت طواقم الدفاع المدني في قطاع غزة قد انتشلت أكثر من 300 جثّة من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس، دعا مسؤولون بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق دولي في المقابر الجماعية المكتشفة في مجمع الشفاء ومجمع ناصر الطبيين في قطاع غزة، في وقت واصلت فيه فرق الدفاع المدني انتشال المزيد الجثث شهداء بهذه المقابر.