ميقاتي: ملتزمون بمكافحة الفساد والعمل الدؤوب والجاد على وضع كافة النصوص الاصلاحية اللازمة

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي التزام حكومة لبنان الحازم بمكافحة الفساد والوقاية منه، وبعملها الدؤوب والجاد على وضع كافة النصوص الاصلاحية اللازمة وعزمها على تطبيقها كافة في ظل التزام سياسي شامل وغير مسبوق بمكافحة آفة الفساد التي كان لها الباع الكبير في الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها لبنان.

وكان ميقاتي إستقبل في السراي اليوم وفي حضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية السفيرة نجلا رياشي، بصفتها رئيسة اللجنة الفنية المكلفة بمكافحة الفساد،وفداً من الخبراء الحكوميين من دولتَي مالي وكمبوديا، على هامش "الزيارة القطرية" التي يقوم بها الوفد الى لبنان في اطار الاستعراض الدوري لمدى التزام لبنان بأحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC،

شارك في اللقاء اضافةً الى اعضاء الوفد، عن الجانب اللبناني، القاضية رنا عاكوم المكلفة من قبل الدولة اللبنانية بالتواصل والارتباط مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

تأتي زيارة الوفد الى لبنان في اطار موجب التقييم الدوري لتطبيق لبنان لبنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي انضم اليها لبنان في العام ٢٠٠٩، والتي تلزم كل دولة طرف فيها بالخضوع للمراجعة من قبل دولتين نظيرتين لتقييم مدى امتثالها لأحكام الاتفاقية.

ويقوم الوفد المشترك من مالي وكمبوديا والمكلف بهذه "الزيارة القطرية" بتقييم مدى التزام لبنان بتطبيق احكام الفصلين الثاني المتعلق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد Prevention والخامس المتعلق باسترداد الموجودات Asset Recovery من الاتفاقية، وذلك عبر سلسلة لقاءات واجتماعات تعقد لمدة ثلاثة ايام في مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية من 23 الى 25 نيسان، وذلك بمشاركة كافة الجهات الرسمية اللبنانية المعنية بتطبيق الاتفاقية ومنها وزارات العدل والداخلية والمالية ومصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الشراء العام. كما يشارك خبراء من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC كون المكتب المذكور يشكل الأمانة العامة لآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية.