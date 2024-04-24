موسكو توجه اتهامًا رسميًا لنائب وزير الدفاع الروسي في قضية رشوة

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت محكمة "باسماني" بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، اتهامًا رسميًا لنائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف في قضية رشوة.

وأفادت المحكمة - في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك - بأن إيفانوف متهم بارتكاب جريمة بموجب البند السادس من المادة 290 من القانون الجنائي الروسي المتعلقة بتقاضي رشوة على نطاق واسع.

وأشارت المحكمة إلى أن نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف دخل في مؤامرة إجرامية مع أطراف ثالثة وتعاون معهم مقدما لارتكاب جريمة من قبل مجموعة إجرامية منظمة دون ذكر تفاصيل.

وكانت لجنة التحقيق الروسية أعلنت - أمس الثلاثاء - اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تقاضيه رشوة.

وذكرت اللجنة الروسية - في بيان - :" لقد تم اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في ارتكابه جريمة بموجب البند رقم 6 من المادة 290 في القانون الجنائي الروسي المتعلقة بتقاضي رشوة.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، إلى أن اللجنة تقوم بإجراءات التحقيقات اللازمة. ومن جانبه، أفاد مصدر أمني روسي لوكالة "إنترفاكس" أن التحقيق سيحال إلى المحكمة في المستقبل القريب مع طلب للقبض على إيفانوف.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما حدث.. كما تم إخطار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بالأمر مسبقا.

من ناحية أخرى صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي للمستشار الألماني أولاف شولتس أن يتصل بالرئيس الأمريكي جو بايدن ويسأله عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع أن يقتبس من الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط.

وقالت زاخاروفا، لإذاعة "سبوتينك": "يجب على أولاف شولتس أن يتصل ببايدن ويطلب من بايدن مراجعة كانط لمعرفة ما إذا كان بإمكان بوتين الاقتباس منه. يبدو لي أنه مخطط قابل للتطبيق بشكل مثالي. وبالنظر إلى أن ... بايدن يتواصل إلى ما لا نهاية مع الأشخاص الذين لم يعودوا معنا، لا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة في توضيح موقف كانط. إنه أمر مثير للسخرية، لكنه ليس مخترعًا، بل هو نابع من الحياة".

وفقا لماريا زاخاروفا، تبدو مثل هذه التصريحات مأساوية.

واوضحت أن مشكلة شولتس هي أن مواطني بلاده لن يعرفوا قريبا من هو كانط.

وأضافت: "هذا ما يجب أن يفكر فيه شولتس. لديه شعب لا يعرف ثقافته الخاصة... نحن، على أراضينا، نحافظ على ذكرى ثقافتهم العظيمة لأوروبا الغربية".

وتابعت: "نحن في كل مبنى ... نمسح كل لوحة لتلميعها ونحكي عن المبنى الذي كان فيه كانط، وأين تحدث".

وفي وقت سابق، قال أولاف شولتس إن السلطات الروسية تريد "الاستيلاء" على إرث إيمانويل كانط. "ليس لدى بوتين أدنى سبب للإشارة إلى كانط".