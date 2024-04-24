إعلام الكويت يعلن عن تعليمات بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة الجريدة الكويتية وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارًا من أمس، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

وكشفت مصادر للجريدة الكويتية من مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

وكانت الكويت قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.

وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس الثلاثاء، إلى الأردن في زيارة دولة تستغرق يومين، حيث كان في مقدمة مستقبليه الملك عبدالله الثاني في مطار ماركا.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، رافقت طائرة أمير الكويت لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز "F16" تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني ترحيباً به، وترأس الزعيمان جلسة مباحثات استعرضت مسيرة العلاقات الأخوية الوثيقة التاريخية التي تربط الكويت والمملكة الأردنية، ومختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين بما يدعم ويعزز العلاقات الراسخة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

من جهته كان الشيخ مشعل الأحمد، غادر في وقت سابق من اليوم، بلاده متوجهاً إلى الأردن في زيارة هي الأولى له خارج منطقة الخليج منذ توليه منصبه في ديسمبر الماضي، حيث كان في وداعه والوفد الرسمي المرافق له، نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، ورئيس الحكومة المكلفة بتصريف الأعمال، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، وغيرهم من كبار المسؤولين بالدولة، دون الكشف عن برنامج الزيارة.

وتأتي الزيارة، بحسب ما نشره الديوان الملكي الهاشمي، تلبية لدعوة من الملك عبد الله الثاني.

كما قال سفير الكويت لدى الأردن، حمد المري إن الزيارة تأتي لما للأردن من مكانة خاصة ومميزة لدى دولة الكويت"، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين "تعد نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية - العربية، وعنواناً لتعزيز العمل العربي المشترك، مشيدا بالترحيب الرسمي والشعبي الأردني بالزيارة المهمة، بما يعكس المكانة المميزة لدولة الكويت قيادة وشعباً.