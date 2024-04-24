اشكال في سوق صيدا التجاري تخلله طعن شاب بسكين واطلاق نار في الهواء

وقع إشكال في السوق التجاري في صيدا، حيث أقدم أحد الاشخاص على طعن شاب بسكين، كما تخلل الاشكال إطلاق نار في الهواء.

وعلى الاثر حضر فوج الانقاذ الشعبي في المدينة وعمل على نقل الجريح إلى احدى مستشفيات صيدا للمعالجة، كما حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث.