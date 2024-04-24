نعمة افرام: تقدمت باقتراح قانون مع عدد من الزملاء لتأمين تغطية صحية واستشفائية فعليّة ولائقة للأجراء

اشار رئيس المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام الى انه "نظراً للآثار الاقتصادية والمعيشية التي تتركها الأزمة الخانقة على الأجير ورب العمل في آن واحد، لا سيما في مجالي الطبابة والاستشفاء، ‏وإلى حين التأكد من قدرة الضمان على تلبية حاجات المستفيدين فعليا وبالسرعة اللازمة، تقدمت اليوم باقتراح قانون، شاركني فيه الزملاء ميشال الضاهر وفريد الخازن ومحمد سليمان وزياد الحواط وفريد البستاني وفؤاد مخزومي وجورج بوشيكيان ونبيل بدر وميشال معوض وشوقي الدكاش وكميل شمعون، لم يكن معجلا مكررا، لأن الهدف منه هو العمل مع الضمان الاجتماعي واللجان المختصة للوصول إلى وضع مناسب للجميع".

ولفت افرام الى ان "الاقتراح يقضي بتأمين تغطية صحية واستشفائية فعليّة ولائقة للأجراء من خلال إتاحة خيار للأجير ورب العمل بالتأمين الخاص لفترة موقتة ومحددة، بانتظار استعادة الضمان لقدراته، ومن دون تحمل كل الأفرقاء من المؤسسات وأرباب العمل والأجراء والضمان نفقات إضافية للخدمة نفسها".