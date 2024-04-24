ميناسيان في ذكرى الإبادة الأرمنية: لو عوقب جرم الإبادة منذ بدايته لما كانت الشعوب تُقتل اليوم كما قُتل شعبنا

أشار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان كاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، في قداس لمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية في جعيتاوي، الى أنه "لا يزال حتى يومنا هذا هناك من يعمل لجرَّنا الى العنف والإجرام وذلك لأن ضمائر الشعوب اليوم نائمة في سبات عميق".

ولفت ميناسيان، الى أننا "نحن ابناء السلام وسنكمل طريقنا بالحب والعطاء لأن الله هو ينبوع السلام، ومن المجتمع اللا أخلاقي نعود الى جذورنا الطاهرة ومن خان العهد خان خالقه فالإرادة السلام ما زالت حية فينا جميعا اسلاما ومسيحيين كي ننتصر على الشر السائد في العالم".

ورأى أنه "لو عوقب جرم الإبادة منذ بدايته لما كانت الشعوب تُقتل اليوم كما قُتل الشعب الأرمني".