دعا مجلس الشؤون الإسلامية في أميركا هيئة التدريس وقيادة جامعة كولومبيا إلى معارضة التهديد بنشر الحرس الوطني، على خلفية الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكر المجلس أن "عسكرة مؤسساتنا التعليمية ونشر الشرطة ضد طلاب يحتجون سلميا تطور مثير لقلق عميق"، مضيفا "حملة جامعة كولومبيا ضد الطلاب بقوة عسكرية سابقة خطيرة لإدارات الجامعات".

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الشؤون الإسلامية بأميركا ندد باستخدام القوة العسكرية ضد الطلاب الجامعيين المنددين بحرب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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