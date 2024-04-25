غدا.. لافروف يجري محادثات في موسكو مع نظيرته البوليفية

ياسر رشاد - القاهرة - يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف غدا الجمعة محادثات مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا لوندا في العاصمة الروسية موسكو.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في بيان اليوم الخميس "إن الوزيرة البوليفية تزور روسيا يومي 26 و27 أبريل الجاري، وسيلتقي بها الوزير لافروف غدا لإجراء محادثات ثنائية".

وأضافت زاخاروفا أنه من المقرر أن يبحث الوزيران آفاق تطوير العلاقات الثنائية والحوار السياسي وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات وتحسين القاعدة القانونية التعاقدية.. مشيرة إلى أنه من المقرر إيلاء اهتمام خاص لمناقشة إمكانيات زيادة التعاون الثنائي على الساحة الدولية".

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 462 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 462 ألفا و980 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية بعدما رصد مقتل 1040 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و255 دبابة و13 ألفا و942 من المركبات المدرعة و11 ألفا و836 من النظم المدفعية و1049 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و772 من أنظمة الدفاع الجوي و325 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1946 من المعدات الخاصة و9 آلاف و449 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و949 من المركبات وخزانات الوقود".

الرئيس البيلاروسي يتوقع المزيد من توسع "الناتو" وتشكيل حزام من الدول غير الصديقة حول روسيا وبيلاروس

توقع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، المزيد من توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرا إلى أن واشنطن وبروكسل تواصلان تشكيل حزام من الدول غير الصديقة حول روسيا وبيلاروسيا.

وقال لوكاشينكو في تصريحات اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية: " إن الولايات المتحدة كثفت العمل للتحقق من جاهزية استخدام مكونات الثالوث النووي وتحديثها".

وأضاف الرئيس البيلاروسي:" إذا لم يتم التفاوض الآن، فسوف تفقد أوكرانيا مكانتها كدولة"، واصفا الوضع على الجبهة الأوكرانية بالجمود.