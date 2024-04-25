ولي العهد البحريني يؤكد مواصلة تعميق التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات البحرينية البريطانية ترتكز على علاقاتِ صداقةٍ تاريخية متجذرة مبنيةٌ على أسسٍ من التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الممتدة، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تعميق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، والعمل على فتحِ مزيدٍ من آفاق العمل المستقبلية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

واستعرض ولي العهد البحريني خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين أليستر لونج، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على أن الأمن والسلام ركيزتان أساسيتان للتنمية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركة.

وأشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من محطاتٍ تاريخيةٍ متميزة مؤطرة بالزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون، مؤكدًا على ما وصلت إليه مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تقدمٍ وتطورٍ مستمر عزز من مساراتها بما يسهم بالدفع بها نحو آفاقٍ أوسع.

منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 34305 شهداء

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 202 على قطاع غزة، بإرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34.305 شهيد و 77293 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

كما قالت الصحة في غزة الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيد و 64 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

البرلمان العربي: إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي

انتهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية من إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر المقرر انعقاده بعد غد السبت بمقر الجامعة العربية، ومن ثم إقرارها ورفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد بمملكة البحرين في مايو المقبل.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس بأن اللجنة ناقشت - خلال اجتماعها بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي - مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، كما ناقشت الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.