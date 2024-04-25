أوكرانيا: الجيش الروسي يطلق النار ثلاث مرات على إقليم سومي الحدودي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا، إن الجيش الروسي أطلق النار ثلاث مرات على المناطق الحدودية والبلدات السكنية التابعة للإقليم وأن السلطات سجلت إجمالي 14 انفجاراً من جراء ذلك في أخر 24 ساعة.

وذكرت الإدارة، في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية)، اليوم الخميس أن بلدة بيلوبيليا تعرضت لنيران الروس من قاذفات قنابل غاز البترول المسال، حيث سجلت ستة انفجارات على أراضيها، في حين تعرضت بلدة يوناكيفكا لقصف بقذائف الهاون من الغزاة، مما أدى إلى حدوث خمسة انفجارات، كما أسقط الجيش الروسي ثلاث ذخائر من طائرة بدون طيار على نفس البلدة، مما تسبب في ثلاثة انفجارات أخرى".

وأضاف البيان أن الجيش الروسي أطلق ليلاً نيران المدفعية على بلدة كوتسوروب في منطقة ميكولايف، مما تسبب في وقوع أضرار.

ولي العهد البحريني يؤكد مواصلة تعميق التعاون الثنائي مع المملكة المتحدة في كافة المجالات

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن العلاقات البحرينية البريطانية ترتكز على علاقاتِ صداقةٍ تاريخية متجذرة مبنيةٌ على أسسٍ من التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية الممتدة، مشيرا إلى الحرص على مواصلة تعميق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات، والعمل على فتحِ مزيدٍ من آفاق العمل المستقبلية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة.

مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي

واستعرض ولي العهد البحريني - خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين أليستر لونج، وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتأكيد على أن الأمن والسلام ركيزتان أساسيتان للتنمية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين بما يحقق التطلعات المشتركة.

وأشار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى ما يربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة من محطاتٍ تاريخيةٍ متميزة مؤطرة بالزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون، مؤكدًا على ما وصلت إليه مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تقدمٍ وتطورٍ مستمر عزز من مساراتها بما يسهم بالدفع بها نحو آفاقٍ أوسع.