فرانشيسكا ألبانيز: الوضع لم يتغير في غزة بعد قرار محكمة العدل الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الوضع في غزة لم يتغير بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت ألبانيز قبل ذلك خلال مؤتمر صحفي لها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض دخولها إلى الأراضي المحتلة لمباشرة أعمالها.

وأضافت أن أحوال المرضى الذين وصلوا إلى مصر للعلاج مرعبة للغاية، لافتة إلى أن مئات المصابين والأطفال سمح لهم بالعلاج في مصر من دون مرافقة.

وأوضحت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن المعدات الطبية والأسرّة ممنوعة من دخول غزة بحجة استغلال حماس لها.

وأشارت إلى أن الرعب الذي يعيشه أهالي غزة لا يمكن وصفه، منوهة إلى أن الوضع يزداد سوءا في الضفة الغربية أيضا.

وشددت ألبانيز على أنه على الأمم المتحدة تحمل مسئوليتها الإنسانية وتوفير الأمان للنازحين، داعية لفرض عقوبات على إسرائيل ومنع تصدير السلاح إليها ووقف إطلاق النار وتوفير الحماية للفلسطينيين.

وفي سياق متصل أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ202 على قطاع غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34.305 شهيد و77293 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما قالت الصحة في غزة الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيد و 64 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

البرلمان العربي: إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي

انتهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية من إعداد مشروع وثيقة بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر المقرر انعقاده بعد غد السبت بمقر الجامعة العربية، ومن ثم إقرارها ورفعها إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة التي ستعقد بمملكة البحرين في مايو المقبل.

وأفاد بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الخميس بأن اللجنة ناقشت - خلال اجتماعها بالقاهرة برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي - مشروع الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي بشأن الرؤية البرلمانية العربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي، كما ناقشت الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.