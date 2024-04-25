غلق المقاهي 1 صباحًا.. بدء تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات بعد ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تبدأ وزارة التنمية المحلية، مع نهاية اليوم الخميس 25 أبريل 2024، في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة والمولات والمطاعم والمقاهي والورش وغيرها من الأنشطة.

موعد تطبيق المواعيد الصيفية للمحلات

نظمت المادة رقم 6 من القرار الوزاري الخاص بالمواعيد الدائمة للأنشطة الصادر عام 2020، أن تكون شهور الصيف اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

وجاءت المواعيد الصيفية التي يبدأ تطبيقها اليوم اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل، على النحو التالي:

- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًّا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 12 منتصف الليل.

- فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًّا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا.

- استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية من الساعة 8 صباحًا وتغلق 7 مساءً.

- تُستثنى كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من القرار.