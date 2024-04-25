أمن الدولة باشرت إخلاء النازحين السوريين غير المستوفين للشروط من مناطق في الشمال

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة، أنّ "بعد استفحال الإشكالات الأمنيّة من قبل نازحين سوريّين في بعض المناطق في الشّمال، قامت دوريّات من أمن الدولة بتنفيذ قرار محافظ الشّمال تبليغ السّوريّين غير المستوفين لشروط النّزوح أو العمل أو السّكن بصورة قانونيّة، ضرورة إخلاء المنازل والأماكن الّتي يشغلونها؛ وتمّ تبليغ السّوريّين في كفيفان وكوبّا بذلك"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ أيضًا إخلاء السّوريّين القاطنين في بساتين العصي، بعد أن تمّ إبلاغهم بضرورة الإخلاء منذ فترة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "تلك الإجراءات، متابَعة حتّى خواتيمها، تنفيذًا لقرارات الحكومة ومجلس الأمن المركزي والمحافظين، في مختلف المناطق اللّبنانيّة".
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