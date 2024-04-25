الخازن زار مولوي: نأمل بأن يستمر في جهوده لعودة العمل في النافعة إلى طبيعته

زار النّائب ​فريد هيكل الخازن​، وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​ في مكتبه في الوزارة، وتداول معه في كيفيّة عودة موظّفي ​النافعة​ إلى أعمالهم، أسوةً بموظّفي الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان.

وأثنى الخازن على الإجراءات الّتي اتّخذها مولوي من أجل إعادة فتح النافعة في ​جونية​، معربًا عن أمله في أن "يستمرّ في جهوده لعودة عمل هذا المرفق العام الحيوي إلى طبيعته".