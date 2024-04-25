أعلن رئيس "​الجامعة اللبنانية​" البروفيسور بسام بدران، في مذكّرة إداريّة، أنّ "بمناسبة عيد العمّال ويوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد لدى الطّوائف الأرثوذكسيّة، تعطَّل الدّروس والأعمال الإداريّة في الوحدات والفروع والمراكز الجامعيّة كافّة والإدارة المركزيّة، اعتبارًا من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 1/5/2024 ولغاية مساء يوم الإثنين الواقع فيه 6/5/2024"، مشيرةً إلى أنّه "يُسمح لأفراد الهيئة التّعليميّة والعاملين في الجامعة، بالسّفر خلال هذه العطلة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة اللبنانية أعلنت تعليق الدروس والأعمال الإدارية من 1 إلى 6 أيار بمناسبة عيدَي العمال والفصح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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