بايدن و17 من قادة العالم يدعون حماس لإطلاق سراح الأسرى على الفور

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

تصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائمة الموقعين على بيان مشترك لقادة 18 دولة، تحتجز حركة حماس مواطنين من بلادهم لديها، ويدعو البيان الحركة إلى إطلاق سراحهم فورا من غزة.

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن قادة الأرجنتين والنمسا والبرازيل وبلغاريا وكندا وكولومبيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وبولندا والبرتغال ورومانيا وصربيا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة انضموا إلى بايدن في التوقيع على هذا البيان.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إلى أنه لم يتم ضم إسرائيل إلى هذا البيان لأن التركيز كان على تأمين دعم دولي لهذا الجهد.

وقال القادة في بيانهم "إننا نطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى لدى حماس في غزة منذ نحو 200 يوم، ومن بينهم مواطنونا، حيث يثير مصير الأسرى والسكان المدنيين في غزة، المحميين بموجب القانون الدولي، قلقا دوليا".

وأضاف البيان "إننا نؤكد على أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الأسرى سيحقق وقفا فوريا وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة، وهو ما من شأنه أن يسهل زيادة المساعدات الإنسانية الإضافية الضرورية التي سيتم تسليمها في أنحاء غزة، ويؤدي إلى نهاية موثوق فيها للأعمال العدائية".

وشدد البيان على أن "سكان غزة سيتمكنون من العودة إلى منازلهم وأراضيهم في ظل استعدادات مسبقة لضمان توفير المأوى والمؤن الإنسانية لهم".

وقال البيان "نحن ندعم بقوة جهود الوساطة المستمرة من أجل إعادة مواطنينا إلى الوطن. ونكرر دعوتنا لحماس لإطلاق سراح الأسرى، ودعونا نضع نهاية لهذه الأزمة حتى نتمكن بشكل جماعي من تركيز جهودنا على إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين، في إيجاز صحفي لاستعراض البيان المشترك، إن الولايات المتحدة حاولت إصدار بيان مشترك مثل هذا البيان في وقت سابق من الحرب، لكن كانت هناك خلافات بين الدول بشأن صياغة البيان حالت دون نشره.