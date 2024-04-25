"بعد تصديق نتنياهو".. إعلام عبري: جيش الاحتلال ينتظر الضوء الأخضر لاجتياح رفح

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو صدّق على الخطط العسكرية الخاصة بعملية رفح والجيش ينتظر الضوء الأخضر للتحرك.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الأربعاء، أن قواته حشدت لواءين احتياطيين إضافيين، استعدادا لانتشار محتمل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وعلى مدار أشهر ناشد حلفاء إسرائيل، ومنتقدوها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عدم التوغل في رفح، خشية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بين المدنيين.

يشار إلى أن هناك أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى رفح من أجزاء أخرى من القطاع المحاصر جراء العمليات الإسرائيلية ردا على هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي.