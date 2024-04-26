نقلت موقع "مستقبل ويب" عن صديق مقرب من رئيس تيار المستقبل سعد الحريري تأكيده انه زاره هذا الصباح في حضور ابنه حسام وعمته بهية وولديها غنى واحمد وعدد من الأصدقاء ، مشددا على أن "لا صحة لما تم تداوله على احد المواقع الإخبارية حول الوضع الصحي للحريري ، فهو والحمدالله بكامل عافيته وسلامته ، يواصل فترة النقاهة المطلوبة بعد الجراحة التي اجريت له برفقة عائلته في العاصمة الفرنسية . وكانت ردة فعله لدى قراءته الخبر ابتسامة عريضة قرنها بالقول "سامحهم الله" .
وأسف الصديق إلى توسل الأوضاع الصحية للحريري او سواه لتحقيق سكوب اعلامي غير بريء ، على صورة ما فعله اليوم الموقع الاخباري المذكور .
كانت هذه تفاصيل خبر "مستقبل ويب" عن مصدر مقرب من الحريري: بكامل عافيته ويواصل فترة النقاهة بعد الجراحة التي اجريت له بباريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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