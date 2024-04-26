مجلس مراجعة الدفاع والأمن بجنوب السودان يختتم المصادقة على 5 وثائق رئيسية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم مجلس مراجعة الدفاع والأمن الاستراتيجي (SDSR-B)، أمس الخميس ورشة عمل استمرت خمسة أيام أكملت عملية التحقق من صحة وثائق الإصلاح الأمني الخمس التي طال انتظارها.

جلس مراجعة الدفاع والأمن الاستراتيجي

الوثائق هي ؛ التقييم الأمني الاستراتيجي ، إطار السياسة الأمنية ، سياسة الدفاع المنقحة ، خارطة طريق التحول ، والكتاب الأبيض حول الدفاع والأمن.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي في جوبا أمس الخميس، قالت أنجلينا تيني، وزيرة الداخلية ورئيسة مجلس الإدارة، للصحفيين إن التحقق من صحة الوثائق يظهر خطوة كبيرة في سعي البلاد لإجراء إصلاحات أمنية.

وقالت: "لقد اتصلنا بكم اليوم لإبلاغ جميع المعنيين ، بما في ذلك الجمهور ، بأن المجلس انتهى أخيرا من التحقق من صحة المستندات المطلوبة بموجب الاتفاقية".

ووفقا لتيني، سيتم تسليم وثائق الإصلاح الأمني الخمس إلى الرئيسين، الرئيس سلفا كير والنائب الأول للرئيس الدكتور رياك مشار، للموافقة عليها وبعد ذلك إلى مجلس الوزراء والهيئة التشريعية الوطنية.

وقالت إنه ستكون هناك عملية تحقق ثانية ستجمع أصحاب المصلحة في مؤتمر قطاع الأمن الذي ستحضره القيادة العليا.

وأكدت أن "SDSR-B تود أن تؤكد لشعب جنوب السودان التزامها بتحويل قطاع الأمن الذي سيحقق في النهاية الاستقرار الدائم والسلام والتنمية الاقتصادية والازدهار لشعب جنوب السودان".

ووفقا للفصل الثاني، المادة 2-5 من اتفاق السلام المنشط، يعهد إلى SDSR-B بإنتاج الوثائق الأساسية التي ستوفر الإطار اللازم لتحويل قطاع الأمن.

المخرجات كما هو مطلوب بموجب الاتفاقية هي كما يلي: التقييم الأمني الاستراتيجي (SSA) ، وإطار السياسة الأمنية (SPF) ، وسياسة الدفاع المنقحة (RDP) ، وخارطة طريق تحويل قطاع الأمن (SST) ، والكتاب الأبيض حول الدفاع والأمن. وستنعكس نتائج هذه الوثائق في الكتاب الأبيض بشأن الدفاع والأمن.

تتضمن عملية التحول مجموعة من الإصلاحات التي يتعين القيام بها في قطاع الأمن والتي ستؤدي تدريجيا إلى إعادة الهيكلة الشاملة لهيكل قطاع الأمن بما في ذلك القيادة والسيطرة المستقبلية للجيش وجميع القوات المنظمة الأخرى.

وقال تيني إن المراحل الإجرائية موضحة في المادة 2.5.4 من الفصل الثاني من اتفاقية السلام وتنقسم إلى أربع مراحل وثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي عملية التقييم لتحديد التحديات الأمنية التي تؤثر على البلاد حاليا وقد تؤثر عليه في المستقبل وتقوض الأمن.

في المقابل، تتضمن المرحلة الثانية تحليل التحديات والتهديدات للوصول إلى القدرات والإمكانيات المطلوبة لتمكين قطاع الأمن من الاستجابة بفعالية وكفاءة وسرعة للتحديات الداخلية والخارجية.

وتسعى المرحلتان الثالثة والرابعة إلى الحصول على موافقة السلطتين التنفيذيتين والتشريعية، وبالتالي تنفيذ إصلاحات قطاع الأمن. يجب أن يوجه الكتاب الأبيض أيضا عملية التسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج (DDR).

من جانبه، قال الجنرال تشول ثون بالوك، وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المشارك للجنة، إن التحقق من صحة الوثائق يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الأمني.

"اجتمعنا هنا للتداول حول إصلاح قطاع الدفاع والأمن على النحو المنصوص عليه في اتفاقية السلام المنشطة.

وقد خولت المادة 2.5 مجلس إدارة SDSR إصدار الوثائق المهمة التالية حول قطاع الدفاع والأمن، اليوم ، وصلنا إلى نهاية المرحلتين الأوليين من SDSR.

رحلتنا التالية هي السعي للحصول على الموافقة على الوثائق والسياسات الاستراتيجية المذكورة أعلاه من الرئيس ونائبه الأول ومجلس الوزراء والبرلمان الوطني ".

ومع ذلك، حدد وزير الدفاع العديد من التحديات التي أعاقت التحقق من صحة الوثائق في الوقت المناسب، بدءا من نقص التمويل إلى تبادل وزيري الدفاع والداخلية.

وقال إن الوثائق ستكون مملوكة لقطاع الأمن.

"أود أن أقدر بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان و RJMEC لجهودهما الدؤوبة من أجل السلام في جنوب السودان من حيث التمويل" ، اعترف الجنرال بالوك. "أود أن أعرب عن تقديري للمنظمين والشركاء لدعم إصلاح قطاع الأمن هذا من أجل الاستقرار في جنوب السودان."

وفي الوقت نفسه، أشاد نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، بمجلس SDSR لهذه الخطوة، واصفا إياها بأنها علامة فارقة في تنفيذ اتفاق السلام.

وأشاد بأن "استكمال هذه الوثائق من قبل مجلس المراجعة الاستراتيجية لقطاع الدفاع والأمن يضع أساسا ومنصة مهمة لمستقبل قطاع الأمن في جنوب السودان على المدى الطويل".

أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ مجلس الإدارة رئيسه ورؤسائه المشاركين وأعضائه وأمنائه على التنفيذ الناجح للوثائق الوطنية الهامة والتقدمية التي ستؤسس لأول مرة رؤية جنوب السودان لقطاع الأمن هذا معلم مهم، وأتذكر معلما مماثلا في تاريخ بلدي".

وقال هايسوم إن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان تتشرف بدعم العملية وكرر دعمها للإصلاح الأمني في جنوب السودان.