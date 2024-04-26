عاصفة ترابية.. أسيوط تعلن الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ تحسبًا لموجة الطقس السيئ وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وارتفاع في درجات الحرارة ووجود نشاط للرياح محملة بالرمال والأتربة.

جاء ذلك على خلفية عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي بدأت من اليوم وحتى انتهاء فترة تحذير هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارىء أو سوء في الأحوال الجوية، ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية، وتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة، والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وناشد المحافظ، المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار.