البابا فرنسيس يشارك في جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي ضمن قمة مجموعة السبع في حزيران

يشارك البابا فرنسيس في جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي ضمن قمة رؤساء الدول والحكومات لمجموعة السبع في حزيران في إيطاليا، وفق ما أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وقالت ميلوني في تصريح مصور "إنها المرة الأولى في التاريخ يشارك حبر أعظم في أعمال" مجموعة السبع، موضحة أن البابا سيشارك في الجلسة المفتوحة أمام "الدول المدعوة وليس فقط أعضاء مجموعة السبع".

ولفتت إلى "أنني على ثقة أن وجود الحبر الأعظم سيشكل مساهمة حاسمة في تحديد إطار ضابط وأخلاقي وثقافي للذكاء الاصطناعي".

وتضم مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى جانب إيطاليا كلا من كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.