إصابة 1000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال جراء ما يتعرضون له من انتهاكات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين قدورة فارس، أن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي مأساوية، فنحو ألف أسير فلسطيني أصيبوا في سجون الاحتلال جراء ما يتعرضون له من انتهاكات.

وقال قدورة اليوم السبت "إنه على إسرائيل أن تعلم أنها ليس دولة استثنائية ولا تتمتع بحصانة تمنحها حق الاعتداء على الشعب الفلسطيني".. لافتا إلى أن إسرائيل ما زالت تتحدث عن استمرار عدوانها واجتياح رفح الفلسطينية بكل ما يترتب عليه من آثار إنسانية وسياسية وأمنية ومزيد من الدمار والضحايا واستهداف المدنيين، وإطالة أمد معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف أن الأولوية في الوقت الحالي هى وقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني.. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لديه الإرادة بإعادة استئناف الحياة وترميم نفسه وتأهيل مؤسساته، ولكنها لا يجب أن تكون مسئولية فلسطينية فقط وإنما مسئولية فلسطينية عربية إسلامية دولية.

وأشار قدورة إلى أنه يجري الحديث عن صفقة بموجبها يتم وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح العديد من الأسرى.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة عقربا وطولكرم فجر اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة عقربا جنوب مدينة نابلس.

ووفقا لوكالة وفا الفلسطينية، ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الآليات وتجولت في شوارعها وأحيائها، كما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل، دون أن يبلغ عن إعتقالات.

يذكر أن بلدة عقربا تتعرض بشكل متواصل لهجمات المستعمرين بحماية جيش الاحتلال، حيث استيهد شاب برصاص المستعمرين في العشرين من الشهر الماضي، كما أصيب مواطنان قبل نحو أسبوعين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة طولكرم، واعتقلت شابا.

وقالت مصادر محلية، إن سبع آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وتمركزت بالقرب من دوار السلام، ومن ثم تحولت في عدة أحياء، ونشرت فرق راجلة، وداهمت أحد المحال التجارية.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشباب أشرف ذياب، عقب الاعتداء عليه بالضرب المبرح ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته في المدينة.