بعد تصريحاته عن مظاهرات أمريكا.. سيناتور أمريكي يهاجم نتنياهو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

هاجم السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب القائمة حاليا على غزة والتي تسببت في سقوط مئات عشرات الآلاف من الضحايا بين شهداء وجرحى، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين إدانة القتل في غزة ومعاداة السامية.

وكتب ساندرز في منشور على منصة "إكس" أمس الخميس: "كلا يا سيد نتنياهو، إنّ تسليط الضوء على مجازر حكومتك المتطرّفة التي قتلت أكثر من 34 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، وجرحت أكثر من 77 ألفًا، خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر، ليس معاداة للسامية أو تأييدًا لحماس".

وأضاف أنّ "إدانة تدمير حكومتك لجامعات ومدارس غزة وحرمان 625 ألفًا من التعليم، ليس عداء للسامية، والقول إنّك دمّرت بنية غزة التحتية ونظامها الصحي و221 ألف مسكن ليس عداء للسامية".

وأشار السيناتور الأمريكي: "لا تستهزئ بذكاء الشعب الأمريكي عبر مساعيك صرف انتباهنا عن السياسات العسكرية الفاشلة وغير الأخلاقية لحكومتك المتطرفة والعنصرية، ولا تستخدم معاداة السامية لصرف الانتباه عن الاتهامات التي تُواجهها من المحاكم الإسرائيلية في قضايا فساد. محاسبتك على أفعالك ليست معادية للسامية".

ويُعدّ ساندرز من أهم السيناتورات اليهود في مجلس الشيوخ الأمريكي انتقادًا لحكومة نتنياهو، كما أنّه ينشط ضد مناصرة واشنطن لإسرائيل ودعم حربها المدمرة على غزة المستمرة منذ نحو 7 أشهر.

وقبل يومين، قال ساندرز في كلمة له أمام الكونغرس للتصديق على مساعدات أجنبية بما فيها المساعدات العسكرية لإسرائيل، إنّ ما تخوضه إسرائيل في غزة "لم يعد حربًا ضد حركة حماس، وإنّما للقضاء على نسيج حياة الفلسطينيين، كما أنّها ليست حوادث أو أخطاء حرب، وإنّما سياسة محسوبة تُنفّذ بشكل منهجي منذ أكثر من 6 أشهر".

كما انتقد تواطؤ الولايات المتحدة في الحرب على غزة، معتبرًا أنّ الحرب في غزة تُعتبر حربًا إسرائيلية أميركية.

وأوضح أنّ "معظم القنابل والمعدّات العسكرية التي تستخدمها إسرائيل في غزة هي من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، كما أنّ الولايات المتحدة تُقدّم مليارات الدولارات لحكومة نتنياهو التي تُغلق الحدود على غزة، وتمنع وصول الغذاء والإمدادات الطبية للمحرومين".

وتُواجه الإدارة الأمريكية انتقادات داخلية وخارجية لدعمها إسرائيل في حربها المستمرة على قطاع غزة، وكان نتنياهو وصف المظاهرات التضامنية مع غزة في الجامعات الأمريكية بأنّها "معاداة للسامية"، وفق تعبيره.