ألغام الحوثي المهاجرة تهدد حياة اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرفت السيول والأمطار التي شهدها اليمن أخيرا عشرات الألغام، التي زرعتها ميليشيات الحوثي، مما يهدد حياة آلاف المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر حكومية، إن سيول الأمطار الأخيرة نقلت «الألغام المهاجرة» من بلدات أشعار فضحة وبيحان العليا ومالح، إلى مديريات ناطع ونعمان بمحافظة البيضاء ومديرية بيحان بمحافظة شبوة، وأصبحت كابوسا يؤرق حياة المواطنين والمزارعين.

وسجلت تقارير حقوقية جرف السيول مئات الألغام الحوثية إلى مناطق آمنة في محافظات مأرب، والجوف، وحجة، وشبوة، والبيضاء، والضالع، ولحج، وتعز والحديدة، وهي محافظات لم تخل من انفجارات الألغام المنجرفة بشكل شبه يومي.

وأُطلق مشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من ألغام ميليشيات الحوثي المنجرفة مع سيول الأمطار في اليمن، التي يطلق عليها «الألغام المهاجرة»، محذرا من تداعياتها الوخيمة على حياة المدنيين في جميع أنحاء البلاد.

وحذر المشروع في بيان صحفي «الأهالي في جميع المناطق اليمنية، من خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة من مخلفات الحرب، التي من الوارد أن تجرفها السيول من المواقع الملوثة إلى المناطق السكنية والزراعية، خلال موسم الأمطار».

وإذ أشار البيان إلى أن «الألغام المهاجرة» تمثل تهديدا إضافيا للمدنيين وسط الحرب المستمرة في اليمن، قال إنه «لقرون عدة، كان اليمنيون ينتظرون موسم الأمطار ويرحبون به، باعتباره موسم الخصوبة والزراعة، لكن السيول الآن تجتاح كل شيء في طريقها، بما في ذلك الألغام الأرضية وغيرها من مخلفات الحرب».

وأكد مسام أن الفريق التاسع التابع له باشر أعمال التطهير لمجاري السيول في بيحان في شبوة، عقب سقوط ضحايا مدنيين إثر الألغام المهاجرة، وتمكن من نزع لغم أرضي مضاد للدبابات، ويواصل عمله لتأمين حياة المدنيين.

ودعا البيان كل المزارعين ورعاة الأغنام والإبل في الوديان والمزارع والصحاري، خاصة في مناطق التماس الملوثة بالألغام، إلى الحذر في التعامل مع كل ما يجدونه من أجسام غريبة جرفتها سيول الأمطار الغزيرة إلى مناطقهم. كما دعا «المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي جسم غريب يُشتبه بكونه لغما أو عبوة ناسفة، إلى الجهات المختصة، وعدم الاقتراب من الأودية والجبال التي قد تكون ملوثة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحوثي».

من جهته، أهاب المرصد اليمني للألغام بجميع المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الألغام والذخائر التي تجرفها السيول إلى المناطق المأهولة ومحيط مخيمات النزوح، وإبلاغ الجهات المختصة عن أي جسم غريب، وتوعية الأطفال بمخاطر تلك الأجسام على سلامتهم.

وفي أحدث إحصاء لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، كشفت ارتفاع عدد الضحايا الأطفال إثر الألغام الحوثية أخيرا، ليصل إلى 28 طفلا منذ بداية 2024، في حين تجاوز عدد القتلى والمصابين من الفئات العمرية الأخرى أكثر من 100 شخص خلال الفترة نفسها.

ويعاني اليمن أحد أعلى معدلات التلوث في العالم من الألغام الحوثية، إذ زرعت الميليشيات الانقلابية ما لا يقل عن مليوني لغم، وتعد محافظات الحديدة، ومأرب، وتعز، والبيضاء، والضالع، وحجة، وصعدة، وشبوة، الأكثر تلوثا.

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