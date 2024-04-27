استشهاد لبناني في قصف كفرشوبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد مواطن لبناني جراء قصف جوي نفذته طائرات حربية إسرائيلية، أمس، على بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن «الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر أمس غارتين على بلدتي كفرشوبا وشبعا، أدتا إلى مقتل مواطن في بلدة كفرشوبا، وتدمير منزلين وإلحاق أضرار كبيرة». ونعت المقاومة اللبنانية أحد عناصرها: فرج الله علي حمود «ساجد»، والذي قتل على «طريق القدس».

وتشهد المناطق الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار، بين الجيش الإسرائيلي، وعناصر تابعة للمقاومة في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.