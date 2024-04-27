شكرا لقرائتكم خبر 8 شهداء في قصف وسط غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 8 فلسطينيين فجر أمس، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 8 فلسطينيين فجر أمس، بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان بمخيم النصيرات، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى. كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب نحو 30 آخرين في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.

كانت هذه تفاصيل خبر 8 شهداء في قصف وسط غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.