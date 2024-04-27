إيران تتعهد بإطلاق سراح طاقم سفينة برتغالية محتجزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن اهتمام بلاده بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة التي تحتجزها بلاده وترفع علم البرتغال «إم إس سي أريس».

وقال خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالي باول رانجيل «أبلغنا سفراءهم بلدانهم في طهران بالإفراج عنهم»، بحسب وكالة أنباء ايران (إرنا) أمس.

وشدد أمير عبداللهيان «على ضرورة إنهاء الحرب والإبادة التي يمارسها الکيان الصهيوني في غزة واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم» مضيفا «إن الکيان الصهيوني هو السبب الرئيسي لكل التوترات وتدهور الأوضاع في المنطقة».

من جانبه، شدد رانجيل خلال هذه المحادثة الهاتفية، على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأضاف أن الحكومة البرتغالية تدعم دولة فلسطينية مستقلة وتدعو إلى بذل جهود كافة دول المنطقة لخفض التوترات في المنطقة.

وكان الحرس الثوري الإيراني على استولى على سفينة الحاويات إم إس سي أريس والمرتبطة بإسرائيل، وعلى متنها طاقم مكون من 25 فردا في مضيق هرمز في 13 أبريل.

وجاء احتجاز السفينة بعد أيام من تعهد إيران بالرد على غارة على مبنى قنصلي بالسفارة الإيرانية في سوريا نسبت لإسرائيل، وقامت إيران بتوجيه وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة صوب إسرائيل غير انه تم التصدى لغالبيتها من جانب إسرائيل ودول حليفة.