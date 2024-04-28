مصرع وإصابة 11 في حادث تصادم ميكروباص وسيارة ملاكي في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

لقي 5 اشخاص مصرعهم واصيب 6 آخرين جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص و ملاكي أمام قرية شها بنطاق مركز المنصورة محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب ، مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء محمد عز ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي لإدارة شرطه النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قاعة أفراح أبوباشا بالقرب من. قرية شها دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين على طريق (المنصورة - دكرنس).

انتقلت قوه من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على طريق شها طريق (دكرنس المنصورة ) أمام قاعة ابو باشا ووفاة 5 أشخاص فيما أصيب 6 آخرين.

ودفعت هيئة الإسعاف بالدقهلية بـ 10 سيارات لنقل جثامين المتوفين والمصابين لمستشفى المنصورة الدولي.

جرى فتح حركة السير على الطريق مرة أخرى ورفع آثار الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابه العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ومباشرة التحقيقات.