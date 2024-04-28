بسبب العواصف.. بدء إزالة الرمال المتراكمة بطريق "الفرافرة - ديروط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

اعلن الدكتور ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، أنه جاري العمل بطريق الفرافرة - ديروط لفتحه وإزالة الرمال المتراكمة على الجانبين وذلك بالتعاون والتنسيق مع فرع هيئة الطرق بأسيوط وبمعداتها استجابة لشكاوى المواطنين بشأن إغلاق العواصف الرملية للطريق.

وقال رئيس مركز الفرافرة، إن ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، برفع الرمال المتراكمة وفتح الطريق أمام حركة المرور للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين.

وشهد مركز الفرافرة امس عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة، ازدادت كثافتها على الطرق السريعة والداخلية ما أدى لانخفاض الرؤية وزحف الرمال على بعضها.