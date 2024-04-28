نشرة منتصف الليل| مطالب بمقاطعة اللحوم.. وهذه رسالة زوجة أحمد السقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

برقم العداد.. كيفية الاستعلام عن فاتورة استهلاك كهرباء أبريل

حددت الشركة القابضة للكهرباء عددًا من الآليات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر أبريل 2024، حيث تخدم المشتركين بجميع شبكات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات، سواء مستخدمي العدادات التقليدية أو الرقمية.

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بعد نجاح حملة مقاطعة الأسماك في خفض أسعارها.. طلب برلماني بمقاطعة اللحوم الحمراء

وجه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، التحية إلى أهالي محافظة بورسعيد الباسلة على نجاح حملتهم في مقاطعة شراء الأسماك؛ احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار، والتي امتدت داخل عدد كبير من المحافظات؛ مشيداً بتحقيق الحملة نجاحات كبيرة في خفض أسعار الأسماك.

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بعد شائعة انفصالها عن السقا.. مها الصغير توجه رسالة جديدة: بطلوا تعملوا تريندات على حساب حياتنا

أكدت الإعلامية مها الصغير، أن حديثها عن الطلاق خلال حلقة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، لم يكن مقصودًا به شخص معين، موضحة أن حديثها بعيد تمامًا عن حياتها العائلية وزوجها الفنان أحمد السقا.

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هل تأثرت المحاصيل الاستراتيجية بارتفاع درجات الحرارة؟.. "الزراعة" تجيب

كشف خالد جاد، وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، عن تأثير موجة الطقس الحارة التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية، على المحاصيل الاستراتيجية.

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تشغيل تجريبي دون ركاب لـ5 محطات في الخط الثالث لمترو الأنفاق -(صور)

أعلنت محافظة الجيزة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبي بدون ركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

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