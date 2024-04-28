بن غفير يغادر المستشفى بعد حادث السيارة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح اليوم الأحد، خروجه من المستشفى معافا من الإصابات التي لحقت به إثر حادث السير الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي.

ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن بن غفير نفسه، إعلانه خروجه من مستشفى هداسا عين كارم في مدينة القدس، معربا عن شكره للآلاف من الإسرائيليين الذين صلوا من أجل تعافيه.

شكرا لعشرات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين صلوا من أجل شفائي.

وشدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي على أنه لن يمنعه أي حادث أو إصابة من العودة للعمل في إسرائيل، وأنه قرر العودة إلى العمل الثلاثاء المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مستشفى هداسا عين كارم في القدس، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أصيب بكسر في ضلوعه، إثر حادث السير الذي تعرض له يوم الجمعة الماضي، بعد أن تجاوزت سيارته الإشارة الحمراء.

وجاء في بيان من المستشفى، فجر اليوم الأحد، أن بن غفير يعاني أيضا من كدمات، ووصفت إصاباته بـ"الطفيفة"، على الرغم من أنه سيبقى مرة أخرى في المركز الطبي طوال الليل للمراقبة، وأضافت أن إحدى بنات بن غفير أُعيدت إلى منزلها، بعد أن أصيبت بجروح طفيفة في الحادث، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يتطرق بيان المستشفى إلى السائق أو الحارس، الذي قال مكتب بن غفير إنه أصيب.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قال في أول بيان له بعد حادث السير، أمس السبت عبر منصة "إكس" إنه يتعافى، وأنه عاد إلى العمل فورا من سريره في المستشفى. وأضاف أنه ينوي العودة إلى الحياة الطبيعية قريبا جدا، وأنه في الوقت الحالي يتخذ القرارت.

وتابع مشيرا إلى أن حادث السير الذي تعرض له، تم خلاله تحييد إرهابي على يد مواطن إسرائيلي يحمل سلاحا تسلمه ضمن برنامج الإصلاح الذي قام له.

وتابع بن غفير في بيانه أنه لسوء الحظ، يعتبر نفسه الشخصية الأكثر تعرضا للتهديد في إسرائيل في الوقت الحالي، أنه من المحرج أن يرى الناس علنا وهم يتمنون موته، من بينهم ضابط شرطة سابق.