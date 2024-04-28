الكرملين: مصادرة الأصول الروسية مسمار في نعش الاقتصاد الغربي

ياسر رشاد - القاهرة - صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن مصادرة الأصول الروسية ستكون بمثابة مسمار في نعش النظام الاقتصادي الغربي برمته في المستقبل.

وقال بيسكوف في مقابلة مع الصحفي بافل زاروبين: "إذا حدث هذا (مصادرة الأصول الروسية )، إذا تم إنشاء مثل هذه السابقة الخطيرة، فسيكون ذلك، كما تعلمون، بمثابة مسمار قوي في النعش المستقبلي لنظام التنسيق الاقتصادي الغربي بأكمله".

وأضاف:"بالطبع، سيبدأ المستثمرون الأجانب، والحكومات الأجنبية التي تحتفظ بممتلكاتها في أصول هذه الدول، من الآن فصاعدًا في التفكير عشر مرات قبل استثمار أموالهم. ستختفي الموثوقية. بين عشية وضحاها، بقرار واحد غبي وغير مدروس. سيستغرق الأمر عقودًا، إن لم يكن أكثر، للتعافي".

وأشار بيسكوف عن رد فعل روسيا في حالة استيلاء الغرب على الأصول الروسية إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن هذا. حسنًا، أولاً، بالطبع، هناك أموال غربية هنا. لدينا أموال غربية من هياكل مختلفة. الآن ليس الوقت المناسب للحديث".

وأوضح أنه في حالة الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، فإن روسيا ستدافع عن مصالحه إلى ما لا نهاية، بما في ذلك في المحاكم.

ووافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، يوم السبت الماضي، على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندًا لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة. في أكتوبر 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.

فيما أفادت صحيفة أسبانية، بأن القوات المسلحة الروسية تتطور "بوتيرة متسارعة".

وقالت صحيفة "باييس": "الجيش الروسي يتطور بوتيرة متسارعة. الحقيقة هي أن روسيا "أصبحت أقوى عسكريًا اليوم" ما كان عليه في بداية الصراع".

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يدركان أن روسيا حققت "قفزة نوعية" من أجل الحصول على جيش أقوى ما كان عليه في بداية العملية الخاصة.

وفي وقت سابق من أبريل ، قال قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن القوات الروسية تتفوق بخمس مرات على القوات المسلحة الأوكرانية في توفير الذخيرة. وأشار أيضًا إلى أن روسيا تنتج قذائف مدفعية أكثر بثلاث مرات من كتلة الناتو بأكملها.