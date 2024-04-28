بالصور والفيديو.. إعصار مدمر يضرب الصين ويخلف قتلى وإصابات

ياسر رشاد - القاهرة - خلف إعصار ضرب مدينة قوانغتشو بجنوب الصين السبت، خمسة قتلى وألحق أضرارا بأكثر من 140 بناية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت دائرة الأرصاد الجوية الصينية إن الإعصار وصل حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر إلى ضاحية بايون في قوانغتشو، وهي مدينة مترامية الأطراف ومركز صناعي بالقرب من هونغ كونغ.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على منصة "إكس" السماء بعد الظهر وقد أظلمت بالغيوم، بينما تطاير الحطام في الهواء وتساقطت حبات برد ضخمة من السماء.

وقالت السلطات إن 33 شخصا آخرين أصيبوا ولحقت أضرار بنحو 141 مبنى مصنع، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الرسمية.

وتم إصدار تحذيرات من الإعصار لأجزاء أخرى من قوانغتشو، وكانت هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن إعصارا ثانيا ضرب منطقة أخرى في المدينة في وقت لاحق بعد الظهر.

وكان إعصار سابق ضرب في سبتمبر الماضي وقد أدى إلى مقتل 10 أشخاص في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين.

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