مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غَزَّة وتقدم لهم الرِّعاية الطبيَّة الكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن فور وصول مجموعة من المدنيين الفلسطينيين مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة من النِّساء والأطفال والرجال، يتم عمل الفحص المبدئي لكل حالة.

ووجه صديق - بحسب بيان لجامعة الأزهر اليوم الأحد - بعنايتهم للمصابين ومرافقيهم؛ انطلاقًا من دور جامعة الأزهر وتاريخها العريق والمشرف في نصرة القضية الفلسطينية.. وقال إن هناك متابعة دائمة ومستمرة من رئيس الجامعة سلامة داود، الذي أعلن عن توفير كل سبل الدَّعم اللازم للأشقاء من قطاع غزة حتى تمام الشفاء.

وكانت مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، قد استقبلت مجموعة من المدنيين مصابي الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة من النِّساء والأطفال والرجال.