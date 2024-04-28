وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الأحد، أن يوم الأحد المقبل، الموافق 5 مايو 2024، ويوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وعيد شم النسيم، للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، إن القرار يأتي في ضوء نص قرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 1354، ورقم 1355 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: "يكون يومي الأحد والإثنين الموافقين 5 و 6 مايو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وأكد بيان وزارة العمل، على أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة- كلما أمكن ذلك- تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل كتابين دوريين رقم 12 ورقم 13 لسنة 2024، بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.