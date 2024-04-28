وزير الخارجية السعودي: إعلان الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لعدم تكرار الحروب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد الذي يضمن عدم العودة إلى الأوضاع الحالية من حروب خلال المستقبل.

وقال بن فرحان في جلسة بعنوان " إعادة بناء الثقة من الشمال إلى الجنوب" على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي-إن العديد من الشركاء الدوليين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة ترجمة هذه الفكرة إلى واقع والانتقال من الأقوال إلى الأفعال من خلال خطوات ملموسة على الأرض، لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تركه للأطراف المتنازعة، وعلى المجتمع الدولي وخاصة الدول الأكثر تأثيرا ومجلس الأمن أن يلعب دورا أساسيا لإقامة الدولة الفلسطينية .

وأضاف بن فرحان "الوضع في غزة يعد كارثة بكل ما للكلمة من معنى، وأن الأزمة دخلت شهرها السابع ولا زلنا نناقش موضوع مدى كفاية شاحنات الإغاثة الإنسانية التي تدخل إلى غزة وهو أمر غير مقبول" .

البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا

أكد البيت الأبيض، أن إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا.

وأضاف البيت الأبيض: «أخبرنا إسرائيل بوضوح أننا نريد رؤية تغييرات في سياستها وسلوكها، بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وإسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها بشأن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الأخبارية»، في نبأ عاجل لها.

أميرالكويت يبحث مع رئيسي وزراء العراق وباكستان المستجدات الإقليمية والدولية

استعرض أميرالكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل دعم وتنمية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي (التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية) ؛ وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن أمير الكويت استقبل أيضا رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف والوفد المرافق على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي ، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

رئيس وزراء الأردن يحذر : أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم معاناة غزة

حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.

واطلع رئيس الوزراء الأردني نظيره الماليزي على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأكد الخصاونة ضرورة الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.