ياسر رشاد - القاهرة -

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير دوة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،أهمية إدامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلديهما،وشددا على أهمية اتخاذ موقف عربي موحّد من أجل إنهاء ما أسمياه مآسي الشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني التقى، اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بالشيخ مشعل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال استثمار الجوار التاريخي والاجتماعي الذي يربط بين العراق والكويت.

وكما بحثا آخر التطورات في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الآف من الشهداء والجرحى وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية.

رئيس الوزراء العراقي وأمير الكويت يدعوان لاتخاذ موقف عربي موحد لإنهاء مآسي الشعب الفلسطيني

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وأمير دوة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،أهمية إدامة علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل بين بلديهما،وشددا على أهمية اتخاذ موقف عربي موحّد من أجل إنهاء ما أسمياه مآسي الشعب الفلسطيني.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني التقى، اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بالشيخ مشعل، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي،وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بما يعود بالمنفعة على الشعبين الشقيقين،وذلك من خلال استثمار الجوار التاريخي والاجتماعي الذي يربط بين العراق والكويت.

وكما بحثا آخر التطورات في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة،مما أسفر عن سقوط عشرات الآف من الشهداء والجرحى وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية.

رئيس وزراء الأردن يحذر : أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم معاناة غزة

حذر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة من أن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد حاليا في الرياض.

واطلع رئيس الوزراء الأردني نظيره الماليزي على الجهود التي يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل ومستدام.

وأكد الخصاونة ضرورة الانتقال إلى أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين.

وبحث رئيس الوزراء الأردني ونظيره الماليزي ، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان والسفير الأردني في الرياض هيثم أبوالفول، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة سيما ما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشار الخصاونة إلى اهتمام الأردن بتطوير علاقات التعاون المشترك مع ماليزيا في المجالات كافة..مؤكدا أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية الأردنية الماليزية لبحث آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

ومن جهته..أكد رئيس الوزراء الماليزي الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الأردن في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين..معربا عن تقديره لجهود الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام في المنطقة.