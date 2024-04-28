وزير الخارجية السوداني يثمن الدعم الروسي لبلاده

ياسر رشاد - القاهرة -

ثمن وزير الخارجية السوداني المكلف، السفير حسين عوض، دعم روسيا للسودان في المحافل الدولية، داعيا إلى استمرار هذا الدعم وتطويره.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المكلف بمكتبه اليوم، مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بجدانوف، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية التي تستمر لمدة يومين، لبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

كما أعرب وزير الخارجية المكلف في تصريحات اليوم، عن شكر وتقدير السودان للدعم الروسي للسودان في المحافل الدولية، مضيفا أن البلدين يواجهان تحديات متشابهة جراء محاولات التدخل الخارجي في شؤونهما الخاصة، وإعاقة جهودهما لتعزيز الاستقرار والتنمية لشعبيهما.

وأشار وزير خارجية السودان، إلى أنه قدم إلى المبعوث الروسي شرحا للتطورات الأخيرة في البلاد، موضحا أن القوات المسلحة تمتلك حاليا زمام المبادرة وتحقق تقدما كبيرا في كل الجبهات وأن الشعب بكامله يلتف حول قواته المسلحة، ويقف معها بقوة لتحقيق الانتصار وتكريس السلم والاستقرار بما يقود لاستكمال الفترة الانتقالية، بقيام انتخابات حرة يختار الشعب السوداني فيها حكومته.

وانتقد وزير خارجية السودان، محاولات بعض الدوائر الغربية والإقليمية التي تسعى لفرض رؤى وجماعات سياسية، كما دعا إلى تنشيط آليات التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، جدد بوجدانوف، دعم روسيا لسيادة السودان ووحدته والشرعية القائمة فيه، مؤكدا أن زيارته الحالية تعبير عن هذا الموقف، كما أكد رفص بلاده للتدخلات الأجنبية في السودان ومخططات تمزيقه.

وانتقد بوجدانوف بشدة أسلوب القوى الغربية التي تعتقد أنها تتحكم وحدها في الشئون الدولية وتحدد مصائر الشعوب، كما يظهر في المؤتمرات واللقاءات التي تنظمها حول قضايا دول مستقلة بدون مشاركتها، مثلما حدث في مؤتمر باريس عن السودان موخرا.

وشدد بوجدانوف على دعم روسيا للسودان في المحافل الدولية، مؤكدا إستمرار تبادل الدعم والتنسيق بين البلدين. وأشار إلى الزيارتين التي قام بهما نائب رئيس مجلس السيادة لروسيا. كما قدم الدعوة إلى وزير خارجية السودان لزيارة موسكو.

وزير خارجية الأردن : على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات فاعلة تفرض حل الدولتين

شدد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات فاعلة تفرض حل الدولتين تبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، على هامش أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان الجهود المبذولة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وثمّن الصفدي مواقف بوريل وجهوده من أجل وقف العدوان، ومواجهة الكارثة الإنسانية في غزة، وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومواقفه الواضحة في التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وشدد الصفدي وبوريل، طبقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، على أهمية تكثيف الجهود الهادفة الى التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما أكدا عمق علاقات الصداقة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تعزيزها في كافة المجالات.