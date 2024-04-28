بالصور.. محافظ الدقهلية يزور الفريق الأول لنادي المنصورة لتهنئته على الصعود

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

زار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الأحد مقر نادي المنصورة الرياضي، لتقديم التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الصعود لـ دوري المحترفين.

رافق المحافظ، خلال الزيارة، أحمد الشرقاوي نائب مدينة المنصورة، والدكتور أيمن ربيع وكيل الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

أكد المحافظ على دعمه المادي والمعنوي للفريق في المباراة القادمة أمام سبورتنج من أجل التواجد في دورة التدقي للصعود للدوري الممتاز.

وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي بدل من مجلس الإدارة برئاسة العميد محمد البسيوني وبالطفرة الرياضية والاجتماعية داخل النادي.

وقد قدم العميد محمد البسيوني، رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، الشكر للمحافظ على دعمه المتواصل للفريق وتلبية كافة احتياجات النادي، وتوفير الاستقرار للنادي بعد تدخله في ازمة حل مجلس الادارة وتواصله مع وزير الشباب والرياضة من اجل استقرار النادي خلال الموسم الرياضي الذي كُلل بالنجاح والصعود.

وقال النائب أحمد سلام الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن مدينة المنصورة في كلمة اللاعبين: "لدينا فرصة ذهبية هذا الموسم وقادرون على الصعود للدوري الممتاز، بعد الأداء الرجولي الذي ظهر خلال الموسم من جميع اللاعبين والدور الكبير للجهاز الفني".