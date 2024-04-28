لفت أنظار العالم.. من هو الملياردير الذي أقام حفل زفافه بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

لفت حفل زفاف الملياردير الأمريكي Ankur Jain، وعارضة الأزياء Erika Hammond، في منطقة الأهرامات، أنظار حيث استمرت مراسم الزفاف 4 أيام في العديد من المناطق الأثرية بالقاهرة.

Ankur Jain هو أمريكي من أصول هندية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bilt Rewards وKairos، وهو أول برنامج يسمح للمستأجرين بكسب نقاط على الإيجار وبناء طريق نحو ملكية المنازل.

كما تم اختيار Ankur كقائد عالمي شاب من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2011، وفي وقت سابق.

أما زوجته Erika Hammond، فهي عارضة أزياء ومدربة للياقة البدنية كما أنها نجمة WWE للمصارعة.

وكان حفل زفاف أنكور جاين وإريكا هاموند حفلًا مليئًا بالنجوم، وتضمنت قائمة الضيوف لانس باس ومايكل تورشين، وروبن ثيك وأبريل لوف جيري، وكيفن أوليري وليندا أوليري، والمؤثرة سيرينا كيريجان.

ونشر Ankur صورا من حفل زفافه مصاحبة لتعليق، يقول فيه: شكرًا لكل من جاء للاحتفال معنا، العديد من الصور والذكريات من حفل الزفاف الذي كان خلال الأيام الماضية، وشكرا لجميع الأشخاص الذين جعلوا حفل زفافنا ممكنًا.

وكشف الدكتور زاهي حواس وزير الآثار السابق، في تصريحات خاصة لمصراوي، تفاصيل حفل زفاف الملياردير الأمريكي (من أصول هندية) Ankur Jain وبطلة المصارعة Erika Hammond، أمام الأهرامات، في مصر.

وقال حواس: هو صديقي ودعوته لإقامة حفل زفافه في مصر، وقد استمر لمدة أربعة أيام، وعزم ١٥٠ شخص من رجل الأعمال. والمطربين والمشاهير، وكان الأمر أشبه بالمهرجان المصري على أعلى مستوى.

وأضاف حواس: أول يوم كان في قصر محمد علي باشا بالمنيل، وثاني يوم أقام حفلا ضخما بالمتحف المصري الكبير، واليوم الثالث نظم حفلا مكان حفلات الصوت والضوء، وهو المكان الذي عقدا فيه عقد الزفاف، ثم انتقل الحفل إلى منطقة البانوراما بالهرم، وفي اليوم الرابع أقاما حفلا في جزيرة أبوالدهب.

واحتفل الملياردير الهندي ‎Ankur Jain، بحفل زفافه على عارضة الأزياء Erika Hammond، من أمام أهرامات الجيزة وسط عدد متوسط من الحاضرين.