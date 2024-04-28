أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية.. مدير المشروع يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد المهندس عمرو فاروق مدير مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية، أن المركز تم تصميمه وتنفيذه بسواعد مصرية من بعض الشركات ومسئولي التحول الرقمي بالدولة، وأنه تم إطلاق اسم تجاري على المبنى تحت مسمى الـ "P1".

وأضاف فاروق في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، ان هناك جزء استثماري ضخم بالمركز، بالإضافة إلى الجزء الخاص بالقطاع الحكومي، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بأكثر من 30 شركة عالمية متخصصة فى قطاع الحوسبة من أجل بناء تأسيس المركز الجديد ليضاهي المراكز العالمية الحديثة.

وأوضح مدير مركز البيانات، أن المركز يهدف إلى استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، فضلا عن توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي.

وأشار المهندس عمرو فاروق، إلى أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الرقمية، يهدف أيضًا إلى تحليل البيانات الضخمة، وتوفير كافة البيانات الدقيقة للجهات الحكومية، ومعالجة البيانات الموجودة في العاصمة الإدارية ومدينة العلمين.

ولفت مدير مركز البيانات، إلى أن المركز يقدم خدماته طبقاً لثلاث مناطق للبيانات مشتركة، الأولى هي منطقة البيانات الخاصة وعالية الحساسية، والثانية هي منطقة البيانات الحكومية، والثالثة هي منطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين فى تقديم خدمات الجهات الحكومية.

وخلال جولته في صالة معدات مركز البيانات والحوسبة السحابية؛ أردف عمرو فاروق، أن الفكرة العامة في الصالة هو استغلال المساحة الواسعة بشكل جيد، وذلك من خلال استخدام معدات حديثة في مساحة قليلة، لاستثمار كافة الأماكن الموجودة بالمركز.