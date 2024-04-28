ضبط راكبة بمطار القاهرة بحوزتها 3 كيلوجرامات لمخدر الكوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة راكبة إفريقية تهريب كمية كبيرة من مخدر الكوكايين.

وكان مأمور اللجنة الجمركية قد استوقف، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا، إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج مسرعة من بوابة اللجنة، وتلاحظ ارتباك الراكبة، فتم تفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة، وتبين وجود ما يشتبه أن يكون مادة عضوية أسفل إحدي الحقائب، وبتفتيش الحقيبة يدويا وجد قاعا سحريا أسفل الحقيبة محكم الغلق.

وأسفر تفتيش قاع الحقيبة عن وجود لفافة كبيرة عبارة عن كيس بلاستيك ملفوف بلاصق ومغلف بطبقة عازلة من أوراق الكربون الأسود مغلف أيضا بلاصق، وبداخل الكيس كمية كبيرة من بودرة مخدر الكوكايين.. كما تم تفتيش الراكبة ذاتيا، وبوزن وتحريز المضبوطات أتضح وجود 3 ثلاثة كيلوجرامات و150 جراما من بودرة مخدر الكوكايين.. وتم تحرير محضر ضبط جمركي للراكبة، وإحالتها للنيابة المختصة.