استسلام 100 إرهابي صومالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الصومال استسلام نحو 100 من عناصر حركة الشباب الإرهابية، خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد بيان للحكومة الصومالية بأن العشرات من عناصر حركة الشباب في مناطق مختلفة بولايات غلمدغ، وهيرشبيلي، وجنوب الغرب، وجوبالاند، والعاصمة مقديشو، استسلموا للسلطات، ويتلقون دعما لإعادة تأهيلهم، تمهيدا لاندماجهم في المجتمع.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس الجهود المستمرة لمكافحة التطرف، وتعزيز السلام والاستقرار في الصومال.
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