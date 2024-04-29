شكرا لقرائتكم خبر الحوثي يقتل 5 شابات يوفرن المياه لأسرهن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة اليمنية الشرعية سقوط 5 نساء قتيلات جراء انفجار مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه البحر الأحمر، في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، جنوب اليمن.

وأكدت 3 مصادر محلية ـ بينهم شاهد عيان ـ أن ميليشيات الحوثي أطلقت طائرات مسيرة من المرتفعات الجبلية المطلة على قرية «برح السيد»، وتسمى كذلك «الشجين» في عزلة البراشا في مقبنة، سقطت إحداها على تجمع لفتيات كن في مهمة جلب المياه من بئر في ذات البلدة الريفية، وأكدت المصادر أن الطائرة المسيرة انفجرت ما أدى إلى مقتل جميع الفتيات، وهن: 3 شقيقات تحت سن الـ17 عاما، وشابتان.

ووقع الهجوم صباحا عند عودة الفتيات من جلب مياه الشراب من بئر جوفية تقع أسفل جبل، يسيطر عليها الحوثيون، وحاولت ميليشيات الحوثي إخفاء معالم جريمتها، مستغلة وقوع القرية بالقرب من خطوط التماس، حيث سارعت منظمات ووسائل إعلام الانقلابيين في تحميل المسؤولية قوات الحكومة اليمنية، زاعمة وقوع «غارة جوية».

وتدخلت ميليشيات الحوثي وعملت في فرض طوق أمني، وقامت بقطع شبكة الاتصالات عن البلدة الريفية لحجب الأنظار عن الجريمة المروعة، وفقا للمصادر ذاتها.

وتعمل النساء في الأرياف اليمنية على جلب المياه على رؤوسهن أو ظهور الدواب، في معاناة دائما ما تعرضهن لخطر الموت، خاصة القاطنات مع أسرهن قرب خطوط النار، واللاتي يواجهن طرقا وآبار مياه مفخخة بالألغام، أو يتعرضن لهجمات جوية حوثية طائشة أو متعمدة.

وعلى مدى الأيام الماضية، شنت ميليشيات الحوثي قصفا مدفعيا وقنصا شمل قرى ريفية وأحياء سكنية في ريف ومدينة تعز، ما أسفر عن مقتل مواطن في مديرية الصلو بانفجار لغم للحوثيين، وإصابة طفلين أحدهما قُنِص في بلدة «الشقب»، والآخر في «حي الموشكي»، وفقا لتقارير حقوقية.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن مبارك، من خطر الحوثي الذي لا يستثني أحدا، داعيا إلى نبذ الخلافات داخل قوى مقاومة الميليشيات الإرهابية الحوثية، كونه خطأ استراتيجيا.

وشدد ابن مبارك خلال اجتماع مع ممثلي عدد من الأحزاب والقوى والمكونات السياسية اليمنية، على ضرورة استمرار توحيد المواقف وحشد كل الجهود في المعركة ضد ميليشيا الحوثي ومشروعها الإيراني.

وتطرق إلى جهود السلام والتطورات في البحر الأحمر، والسرديات الخاطئة حول التصعيد والقرصنة الحوثية ضد السفن التجارية، ومحاولة ربطها بما يجري في غزة، لكنها سبقت ذلك بكثير، وترتبط بمشروع إيران وسياستها، ولن تنتهي إلا باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

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