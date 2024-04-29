شكرا لقرائتكم خبر غياب الطعام يفتك بالأطفال في مخيمات دارفور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين في دارفور غرب السودان، آدم رجال، إن آلاف الأطفال وقعوا في براثن سوء التغذية الحاد في مخيمات النزوح في دارفور.

وأشار إلى تزايد حالات سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والأمهات في مخيمات دارفور، وأوضح أن إجمالي عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية بلغ 546 طفلا، بسبب ندرة الغذاء والدواء ومياه الشرب النظيفة، في مخيمات وقرى محلية نيرتتي بولاية وسط دارفور.

وتوقع ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، نظرا لصعوبة الوصول إلى كل مخيمات النزوح. وأدت الاشتباكات المسلحة المستمرة التي تغطي مساحات واسعة من البلاد، إلى مقتل آلاف الأشخاص، بينهم 10 آلاف إلى 15 ألفا في مدينة واحدة في إقليم دارفور غرب البلاد، وفق الأمم المتحدة.

وتوقعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن يعاني نحو 4 ملايين طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد هذا العام، بما في ذلك 730 ألف طفل سيعانون سوء التغذية الحاد الشديد الذي يهدد حياتهم.