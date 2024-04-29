شكرا لقرائتكم خبر 400 شاحنة مساعدات تعبر إلى غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت 400 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى مدينة غزة في آخر 3 أيام.

وأكدت الأمم المتحدة أخيرا زيادة في عدد الشاحنات التي تصل، ولكنها تدعو إسرائيل إلى اتخاذ مزيد من الخطوات للسماح بتسليم مزيد من المساعدات.

وستتم زيادة حجم المساعدات خلال بناء ميناء موقت أقامه الجيش الأمريكي قبالة سواحل قطاع غزة، حسبما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل الميناء في بداية مايو، وتفترض الحكومة الأمريكية أنه في المرحلة الأولى يمكن تحميل ما يصل إلى 90 شاحنة يوميا بإمدادات المساعدات عبر الميناء.