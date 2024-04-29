في قصفٍ لطائرات الاحتلال.. استشهاد 5 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال ونساء

ياسر رشاد - القاهرة - مع استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية في حق الفلسطينيين، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا غرب مدينة غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر طبية أن هناك 5 مواطنين استشهدوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف اسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الترتوري في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

ونقل مراسل "وفا" ، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنتين وعدد من المفقودين تحت الانقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وتابعت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,575 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 66 مواطنا، وإصابة 138 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي سياق متصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، قرية برقة شمال غرب نابلس.

ونقلت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة مداخل وداهمت عددا من أحيائها دون التبليغ عن اعتقالات أو مواجهات فيها.