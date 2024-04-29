يوم حصاد القمح بالدقهلية.. كيف حققت "الزراعة" أعلى إنتاجية بأقل كمية من المياه؟ -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قام جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، اليوم الإثنين، بتنظيم يوم حصاد موسع لمحصول القمح وأحد الحقول الإرشادية لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمحافظة الدقهلية- مركز السنبلاوين، وطريقة الزراعة والتسطير على المصاطب بعد التسوية بالليزر مجانًا بمعدات جهاز تحسين الأراضي، ومساحة الحقل عشرة أفدنة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من وحدتَي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية من نفس المساحة وبمياه أقل وطبقًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتوسع في الحقول الإرشادية، حتى تكون نماذج واقعية تحتذى للمزارعين تُسهم في زيادة الإنتاجية؛ وذلك بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والدكتور السعيد حماد رئيس مجلس إدارة جهاز تحسين الأراضي والمدير التنفيذي لمشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، والمهندس أسعد منادى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، والدكتور مجاهد عمار وكيل معهد المحاصيل الحقلية، والدكتور إبراهيم عبد الهادي رئيس قسم بحوث القمح، وعدد من قيادات مديرية الزراعة بالدقهلية، وجهاز تحسين الأراضي.

وأوضح حماد أنه في ظل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية المطردة والتغيرات المناخية الحادة، وطبقًا لخطة 2030 لترشيد استهلاك المياه، قامت وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع ترشيد استخدام المياه والذي يهدف من خلال الأنشطة والممارسات المطبقة بالمشروع (التسوية بالليزر- الزراعة على مصاطب- نشر الأصناف عالية الإنتاجية قصيرة العمر موفرة للمياه)؛ لرفع كفاءة استخدام وحدتَي الأرض والمياه؛ بهدف الحصول على أعلى إنتاجية بأقل كمية من المياه؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وأوضح رئيس جهاز تحسين الأراضي أن معدل الزيادة في إنتاجية المحاصيل قبل وبعد المشروع على مستوى الجمهورية، مع حثّ المزارعين على تبني طرق وممارسات المشروع، وتهدف سياسة المشروع إلى رفع كفاءة الجهاز الإرشادي وتوعية المزارعين بمحافظات المشروع من خلال الدورات التدريبية والندوات الإرشادية وأيام الحقل والحصاد.

وبلغ إجمالي مساحة الحقول الإرشادية المنفذة لمحصول القمح من بداية المشروع عام 2018 حتى 2023 نحو 42072 فدانًا في صورة تجميعات زراعية بمحافظات الجمهورية، وقد حقق الحقل الإرشادي اليوم إنتاجية بلغت 25,12 إردب للفدان بزيادة قدرها (5,22) إردب للفدان عن الحقل المقارن، والذي بلغت إنتاجيته 19,9 إردب للفدان، وبلغ متوسط الوفر المائي 400 م3/ للفدان.

وتحدث وكيل الوزارة بالدقهلية عن أهمية تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه وزيادة الإنتاجية، وحثّ المزارعين على توريد الإنتاج للدولة.

وأشار النائب هشام الحصري إلى أهمية دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه ورفع إنتاجية المحاصيل، وكذلك دعم المزارع بالتسوية بالليزر وتوفير التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية قصرة العمر، وكذلك دعم الدولة في زيادة سعر توريد محصول القمح إلى 2000 جنيه مقارنةً بسعر 1600 جنيه للعام السابق.

وتحدث د.أنور عجيز، رئيس الفريق العلمي للقمح بالدقهلية، عن العديد من التوصيات الفنية؛ ومنها

علامات النضج لمحصول القمح، والتي عندها يجب الحصاد، والميعاد الأمثل لحصاد محصول القمح حتى لا يحدث فرط في سنابل القمح وفقدان في إنتاجية المحصول.

وتم تقديم شهادات في نهاية الاحتفالية من قِبل جهاز تحسين الأراضي بتكريم عدد كبير من المزارعين المتميزين في محصول القمح على مستوى المحافظة وعدد كبير من المهندسين الزراعيين على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أن عدد الحقول الإرشادية التي نفذتها الوزارة لمحصول هذا العام القمح بلغت 18 ألف حقلًا على مستوى الجمهورية؛ بعضها بالمشاركة بين وزارة الزراعة والجهات المعنية الأخرى.